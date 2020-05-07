جاري نيفيل يوجه هجوماً حاداً لـ دي ماريا

وجه نجم المنتخب الإنجليزي الأسبق ومانشستر يونايتد جاري نيفيل، هجوماً حاداً للأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بسبب الفترة التي قضاها الأخير في مانشستر يونايتد.
ووصف نيفيل، تجربة دي ماريا القصيرة مع مانشستر يونايتد بالفاشلة، وأن اللاعب فشل في إظهار مستواه وكان بإمكانه تقديم المزيد، بالرغم من اعتقاد إدارة اليونايتد في ذلك التوقيت أنها نجحت في
كانت زوجة أنخيل دي ماريا، قد شنت هجوماً على الأجواء الإنجليزية الخاصة بكرة القدم، موضحة أنها لا تساعد المحترفين كثيراً على المجاح، كما أنها نصحته كثيراً بعدم اللعب لأي من الأندية الإنجليزية.
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