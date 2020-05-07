زميل نيمار يتحدث عن مستقبل اللاعب البرازيلي مع باريس

تحدث الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريقه المرحلة المقبلة، بعد إنهاء الموسم الرياضي اتلحالي بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري.

وأكد اللاعب الأرجنتيني أن نيمار لن يرحل إلى

كانت تقارير إسبانية، قد أكدت مؤخراً اقتراب نيمار من اللعب لبرشلونة الموسم المقبل، بعد رغبة البرازيلي في العودة من جديد لفريقه السابق وتخفيضه للطلبات المادية. بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري.وأكد اللاعب الأرجنتيني أن نيمار لن يرحل إلى برشلونة مجدداً الصيف المقبل، بالرغم من وجود مفاوضات بين الطرفين، وسيكون في فرنسا الموسم المقبل مع باريس.كانت تقارير إسبانية، قد أكدت مؤخراً اقتراب نيمار من اللعب لبرشلونة الموسم المقبل، بعد رغبة البرازيلي في العودة من جديد لفريقه السابق وتخفيضه للطلبات المادية.

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