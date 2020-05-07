مجلس دبي الرياضي يطلق سباقين للجري الافتراضي خلال رمضان

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق سابقين للجري الافتراضي خلال شهر رمضان المبارك، للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني مع

تحقيق التباعد الاجتماعي لتجاوز ازمة انتشار فيروس كورونا

وينطلق السباقين يوم الجمعة المقبل 15 مايو الجاري حيث يقام تحدي رمضان للجري لمسافة 5 كم،

وتحدي رمضان مبارك الافتراضي للجري.

ولا تقتصر المشاركة في هذا التحدي على الجري لمسافة 5 كم فقط إنما يمكن للمشاركين حضور حصص تدريب لياقة بدنية ويوجا مجانية لمساعدتهم على الاستعداد الجيد للسباق والجري بلياقة عالية لأطول مسافة ممكنة دون الشعور بالإجهاد.