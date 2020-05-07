حمادة صدقي يروي تفاصيل الاعتداء عليه بـ "مطواه" في إحدى المباريات

روى حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق ومدرب فريق سموحة تفاصيل الاعتداء عليه بـ"مطواه" أثناء مشاركته في إحدى المباريات.

وقال صدقي في تصريحات إذاعية مع أحمد شوبير: "أتذكر واقعة في بداية مشواري الكروي، حيث

كنت ألعب في مرحلة 19 سنة رغم أن سني لا يتجاوز الـ17 حينها، واشتبكنا مع أحد اللاعبين في مباراة في أسيوط وضربت أحد اللاعبين وقمت "بفتح حاجبه".

وأضاف صدقي: "وبعد شهر عدت لأخوض مباراة تحت 17 مع فريقي الأساسي في نفس الملعب، وفوجئت بعائلة نفس اللاعب تنتظرني، ونزلوا الملعب بالأسلحة البيضاء للانتقام مني، ولولا كابتن أبو حباجة لتعرضت لما لا يحمد عقباه وبالفعل تعرضت لإصابة خفيفة "بالمطواه" في ظهري.