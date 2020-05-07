حمادة صدقي: لاعبو الأندية الأخرى لا يحظون بنجومية لاعبي الأهلي والزمالك

أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق سموحة السكندري أن لاعبي الأندية الأخرى لا تحظى بنفس النجومية والشهرة والاهتمام التي يحصل عليها لاعبو الأهلي والزمالك. التي يحصل عليها لاعبو الأهلي والزمالك. وقال صدقي في تصريحات إذاعة مع الإعلامي أحمد شوبير: "لاعبو الأندية الأخرى لا تحظى بنجومية لاعبي الأهلي والزمالك". الأخرى لا تحظى بنجومية لاعبي الأهلي والزمالك". وأضاف: "أتذكر مباراة منتخب مصر مع المغرب وتعادلنا سلبيا، كانت من أحسن مبارياتي، وفوجئت بالإعلام بعدها ينتقدني فقط لأنني لست من نجوم الأهلي والزمالك".

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