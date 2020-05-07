كلوزة مدربًا لبايرن ميونخ

قرر مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني تعيين نجم الفريق السابق ميروسلاف كلوزة مدربا مساعدا للمدير الفني للفريق هانز فليك. وأعلن النادي رسميا اليوم عن تعيين كلوزة مساعدا للمدرب بداية من شهر يوليو المقبل.

من جانبه قال كلوزه والذي يعمل حاليًا مدربًا لفريق تحت 17 سنة بالنادي أنه يتطلع بشدة لبدء هذه المهمة خاصة أن علاقته بالمدير الفني فليك جيدة للغاية ولعبنا معا في المنتخب لافتا إلى أنها خطوة هامة وكبيرة في مسيرته كمدرب متمنيا أن يسهم بخبراته في مساعدة بايرن لتحقيق أهدافه.

للمدرب بداية من شهر يوليو المقبل.من جانبه قال كلوزه والذي يعمل حاليًا مدربًا لفريق تحت 17 سنة بالنادي أنه يتطلع بشدة لبدء هذه المهمة خاصة أن علاقته بالمدير الفني فليك جيدة للغاية ولعبنا معا في المنتخب لافتا إلى أنها خطوة هامة وكبيرة في مسيرته كمدرب متمنيا أن يسهم بخبراته في مساعدة بايرن لتحقيق أهدافه.

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