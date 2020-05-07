مرتضى منصور يحجر على رأي رئيس الزمالك السابق

كشف رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” عن انزعاجه من التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق للفريق “ممدوح عباس” حول إمكانية إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب فيروس كورونا أو استئناف المسابقة من جديد.

وقال مرتضى منصور “ما هي الصفة الحالية لممدوح عباس في نادي الزمالك؟ لا شيء، فقد تم شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن الزمالك وموقف البطولة من الاستئناف أو الإلغاء؟”.

وأضاف “ممدوح عباس دمر نادي الزمالك خلال فترة رئاسته بعد أن جاء عن طريق الانتخابات المزورة، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فيما بعد”.

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وأوضح “حصلت على حكم قضائي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة ممدوح عباس لأنه جاء بالتزوير، لكنني تنازلت وقتها حرصًا على استقرار النادي وكي لا يدخل في المزيد من الأزمات”.

وأشار مرتضى منصور إلى أن الحكم لم يسقط عن حادثة تزوير ممدوح عباس، قائلاً “رغم كل ما فعلته ذهب ممدوح عباس لرفع دعوى قضائية ضدي كي يحتسب المدة التي عُين فيها المستشار جلال إبراهيم، لكن المحكمة أفسدت مخططته وأبلغته بأنه جاء بالتزوير وليس له مدة لاحتسابها وأن تنازلي لا يعني إلغاء الحكم الصادر بتزويره للانتخابات”.

ويطالب المستشار مرتضى منصور منذ نهاية الشهر الماضي إلغاء الموسم الكروي الحالي، مؤكدًا أن الاستئناف سيعني الانتهاء من الموسم مطلع شهر أكتوبر، ما سيفوت على الأندية فرصة إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي.