إدارة الاهلي تقلل من مخاوف رينيه فايلر

قللت إدارة الاهلي من مخاوف المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” بعدما تساءل عن مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما علم برفض عدد كبير من الأندية فكرة استئناف النشاط الرياضي من جديد بعد توقفه لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتواصلت إدارة الاهلي مع المدرب السويسري لطمأنته على مستقبل المسابقة وللتأكيد على أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ترفض الإلغاء وتؤيد استئناف النشاط الرياضي من جديد.

ووصل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بيان رسمي من قبل الاتحاد المصري مطلع الشهر الجاري، ينفي نية مصر في إلغاء الموسم، مع الإشارة إلى أهمية دراسة الأمر جيدًا قبل اتخاذ قرار حاسم في الأمر بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ نهاية الشهر الماضي حتى الآن.

في نفس السياق، راسلت إدارة الاهلي الجهات المسؤولة في الدولة للتأكيد على مدى خطورة التسرع في إلغاء النشاط الرياضي، حيث سترتفع الخسائر المالية وسيتعرض الجميع لضرر كبير سيصعب التعامل معه نظرًا لضعف الموارد بعد فسخ الاتحاد المصري لعقده مع شركة برزنتيشن سبورت بداية هذا الأسبوع.

Advertisements

وانتشرت في الساعات الماضية أخبار في الصحف والمواقع المصرية عن تواصل رينيه فايلر مع مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” لسؤاله عن إمكانية إلغاء الموسم، وهل سيتم استئناف التدريبات أم لا؟.

ويمكث رينيه فايلر منذ توقف النشاط الرياضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، منتظرًا إشارة من إدارة الاهلي بالعودة إلى ملعب مختار التتش لقيادة التدريبات من جديد.

وشدد فايلر خلال محادثته مع سيد عبد الحفيظ على أهمية انتهاء التدريبات المنزلية للاعبي فريقه، والبدء في الإعداد لمرحلة جديدة من الخطط والجمل التكتيكية في التدريبات، وتطبيق إجراءات وقائية، مثلما فعلت أندية الدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري البرتغالي والدوري الإسباني مؤخرًا.

ومن المقرر استئناف النشاط الرياضي في الدوري الألماني بدءًا من يوم 16 مايو الجاري، وأعلن الاتحاد الألماني جدول المباريات الجديد بالفعل، على أن تقام المباريات دون حضور جمهور.