رسميًا..مولده النرويجي يضم الموهبة “أولا برينهيلدسين”

نجح نادي مولده النرويجي في ضم الجناح المهاجم الموهوب “أولا برينهيلدسين” من نادي ستابيك النرويجي اليوم الخميس 7-5-2020 بعقد مدته عامين ونصف ينتهي في 31 ديسمبر 2022.

وانضم نادي مولده خلال السنوات القليلة الماضية إلى قائمة أفضل أندية أوروبا تصديرًا للمواهب بعد اكتشافه لأكثر من لاعب موهوب أمثال “توماس أمانج وهالاند وليو أوستيجارد وفيجارد فورين وأميدو ديوب ومارتن لينيس ومامي بيرام ضيوف”.

وظهر أولا برينهيلدسين بمستوى متميز مع ناديه ومنتخب النرويج للشباب تحت 21 عامًا وشارك بالفعل في 5 مباريات بتصفيات كأس أمم أوروبا للشباب خلال عام 2019.

وفاز المنتخب النرويجي أمام قبرص في حضور أولا برينهيلدسين ذهابًا وإيابًا يومي 6 سبتمبر و15 نوفمبر، وتعادل مع بيلاروسيا يوم 11 أكتوبر، بينما خسر مباراة أمام هولندا 4-0 وأخرى أمام البرتغال 3/2.

ولعب صاحب الـ 21 عامًا على مدار الخمس سنوات الماضية مع نادي ستابيك، واستطاع تسجيل ما مجموعه 12 هدفًا في 57 مباراة بالدوري النرويجي الممتاز.