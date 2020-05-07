سيدان يستعين بالمدرب الشاب “جريجوري بويرييه”

يخوض لاعب الوسط الفرنسي السابق “جريجوري بويرييه” تجربته التدريبية الأولى مع نادي سيدان الفرنسي في الموسم المقبل 2021/2020، والذي سيشهد عودة الفريق إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثالثة المسماه بـ National المؤهلة إلى الليج “ب”.

وعُين جريجوري بويرييه في منصب المدير الفني لسيدان خلفًا لـ “سيباستيان تامبوريت” الذي أشرف على تدريب الفريق خلال العامين الماضيين.

واحتل سيدان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الوطني 2A، ما يعادل دوري الدرجة الرابعة، حتى الجولة الـ 21 قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، وكان باستيا متصدر الترتيب بفارق 5 نقاط عن سيدان.

جريجوري بويرييه /37 عامًا/ سبق له تمثيل أندية آريس ونيم وأميان في الدوري الفرنسي، واعتزل كرة القدم في سن مُبكرة عقب انتهاء موسم 2013/2012 الذي شهد مشاركته في 17 مباراة بمسابقة دوري الدرجة الثالثة National رفقة نادي أميان.