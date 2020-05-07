- 1/2
- 2/2
حقق منتخب ايطاليا لكرة القدم كأس العالم عام 1934 للمرة الأولي فى تاريخه على ارضه، تحت قيادة المدير الفني الايطالي “فيتوريو بوتسو”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1934.
وانتصر المنتخب الايطالي على نظيره منتخب التشيك “تشيكوسلوفاكيا سابقًا” فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وتقدم منتخب تشيكوسلوفاكيا فى نتيجة المباراة عن طريق اللاعب بوتش، لكن منتخب إيطاليا استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق اللاعب “أورسي” فى الدقيقة 81، ثم أضاف اللاعب “أنجيلو سكيافيو” الهدف الثاني في الوقت الإضافي ليتوج باللقب.
وخلال مونديال 1934 حقق منتخب ايطاليا الفوز بالدور الأول على الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 7-1، وفى مباراة الدور ربع النهائي فازت ايطاليا على منتخب إسبانيا بهدف نظيف، وذلك بعد ان تم اعادة المباراة لاول مرة فى تاريخ البطولة بسبب احداث العنف والشغب، وفى مباراة نصف النهائي فاز ايطاليا على منتخب النمسا بهدف نظيف، وفى المباراة النهائية فازت على منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1.
وكان هداف منتخب ايطاليا فى تلك النسخة من كأس العالم اللاعب “أنجيلو سكيافيو” نجم نادي بولونيا، والذي استطاع ان يسجل 4 أهداف، أما هداف المونديال فكان مهاجم منتخب تشيكوسلوفاكيا ونجم نادي سبارتا براغ “أولدريتش نييدلي” برصيد 5 أهداف.
وسجل أهداف منتخب ايطاليا فى ذلك المونديال كل من: (أنجيلو سكيافيو) 5 أهداف، (رايموندو أورسي) 3 أهداف، (جيوفاني فيراري) هدفين، ( جوزيبي مياتزا) هدفين، (إنريكو جوايتا) هدف.
إليكم فيديو | أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1934
مباراة الدور الاول ايطاليا واميركا
مباراة ربع النهائي بين ايطاليا واسبانيا
مباراة نصف النهائي بين ايطاليا والنمسا
المباراة النهائية بين ايطاليا وتشيكوسلوفاكيا
شاهد ايضاً..
- فيديو جميع أهداف أليساندرو ديل بييرو مع منتخب إيطاليا
- فيديو جميع أهداف فرانشيسكو توتي مع منتخب إيطاليا
- فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع منتخب إيطاليا
كلمات دالةأنجيلو سكيافيو أهداف منتخب ايطاليا اسبانيا المنتخب الاسباني المنتخب الايطالي المنتخب التشيكي المونديال اهداف المونديال اهداف كأس العالم اهداف منتخب ايطاليا ايطاليا جوزيبي مياتزا فيتوريو بوتسو كأس العالم منتخب اسبانيا منتخب التشيك منتخب النمسا منتخب الولايات المتحدة منتخب ايطاليا منتخب تشيكوسلوفاكيا
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو | أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1934 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.