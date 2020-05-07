حقق منتخب ايطاليا لكرة القدم كأس العالم عام 1934 للمرة الأولي فى تاريخه على ارضه، تحت قيادة المدير الفني الايطالي “فيتوريو بوتسو”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1934.

وانتصر المنتخب الايطالي على نظيره منتخب التشيك “تشيكوسلوفاكيا سابقًا” فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وتقدم منتخب تشيكوسلوفاكيا فى نتيجة المباراة عن طريق اللاعب بوتش، لكن منتخب إيطاليا استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق اللاعب “أورسي” فى الدقيقة 81، ثم أضاف اللاعب “أنجيلو سكيافيو” الهدف الثاني في الوقت الإضافي ليتوج باللقب.

وخلال مونديال 1934 حقق منتخب ايطاليا الفوز بالدور الأول على الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 7-1، وفى مباراة الدور ربع النهائي فازت ايطاليا على منتخب إسبانيا بهدف نظيف، وذلك بعد ان تم اعادة المباراة لاول مرة فى تاريخ البطولة بسبب احداث العنف والشغب، وفى مباراة نصف النهائي فاز ايطاليا على منتخب النمسا بهدف نظيف، وفى المباراة النهائية فازت على منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1.

وكان هداف منتخب ايطاليا فى تلك النسخة من كأس العالم اللاعب “أنجيلو سكيافيو” نجم نادي بولونيا، والذي استطاع ان يسجل 4 أهداف، أما هداف المونديال فكان مهاجم منتخب تشيكوسلوفاكيا ونجم نادي سبارتا براغ “أولدريتش نييدلي” برصيد 5 أهداف.

وسجل أهداف منتخب ايطاليا فى ذلك المونديال كل من: (أنجيلو سكيافيو) 5 أهداف، (رايموندو أورسي) 3 أهداف، (جيوفاني فيراري) هدفين، ( جوزيبي مياتزا) هدفين، (إنريكو جوايتا) هدف.

إليكم فيديو | أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1934

مباراة الدور الاول ايطاليا واميركا

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مباراة ربع النهائي بين ايطاليا واسبانيا

مباراة نصف النهائي بين ايطاليا والنمسا

المباراة النهائية بين ايطاليا وتشيكوسلوفاكيا

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