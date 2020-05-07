ألكمار يتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد “ميلين بارس”

أعلن نادي ألكمار الهولندي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الهولندي اليافع “ميلين بارس” في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد هذا الشهر.

ميلين بارس، صاحب الـ 19 عامًا، يُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وقضى السنوات الماضية متنقلاً بين الفئات العمرية لناديي “كينيميرس وأياكس أمستردام” في هولندا، قبل أن يلتحق بصفوف مانشستر يونايتد في يوليو 2017.

وبدأ ميلين بارس مع فريق ناشيء مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا، وفي عام 2018 صُعد إلى فريق الشباب تحت 23 عامًا.

وانتظر اللاعب ذو الأصل السورينامي الحصول على عقد جديد مع مانشستر يونايتد خلال صيف 2019، إلا أن النادي قرر تسريحه بأمر من المدير الفني الجديد “أولي جونار سولشاير”.

ووقع بارس على على عقد مدته عامين، ينتهي في 30 يونيه 2022، وسيبدأ مسيرته بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020 مع فريق ألكمار تحت 21 عامًا، وإذا أثبت نفسه بسرعة قد يتم تصعيده للفريق الأول في النصف الثاني من نفس الموسم.