رياضة | خطوة واحدة تفصل الزمالك عن استعادة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل الزمالك عن استعادة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف جهاز الكرة بنادى الزمالك، استعادة خدمات لاعب وسط فريقه السابق، ونادي بيراميدز الحالي، أحمد توفيق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك قام بعرض خدمات اللاعب صاحب الـ28 عاما، على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، من أجل اتخاذ رأيه في الصفقة، خاصة أن توفيق يجيد المشاركة فى أكثر من مركز سواء فى خط الوسط أو الظهير الأيمن.

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ويفكر الزمالك في ضم أحمد توفيق، بعد أن واجهته بعض العقبات في المفاوضات مع عمر جابر، لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، حيث يرفض تخفيض قيمة عقده للانتقال للقلعة البيفضاء.

أحمد توفيق انتقل إلى صفوف بيراميدز موسم 2018-2019، وخاض 30 مباراة حتى الآن، وسجل هدف، وصنع 3 آخرين، تخلل هذه الفترة انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري، ولعب 13 لقاء، وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.

يشار إلى أنه لعب مع الزمالك منذ عام 2010، وقبل الخروج إلى بيراميدز 156 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 8 آخرين.