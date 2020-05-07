رياضة | رئيس ليون يفتح النار على رابطة الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس ليون يفتح النار على رابطة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح جان ميشيل أولاس رئيس ليون النار على رابطة الدوري الفرنسي بعد قرار الليجا الفرنسية، في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا استئناف مباريات الدوري الألماني.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم انتهاء الموسم الأسبوع الماضي مع تبقي 10 جولات، ومنحت اللقب إلى باريس سان جيرمان وتركت ليون خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال أولاس هذا الأسبوع إن النادي خسر "فرصة كبيرة" وحذر من أنه سيطالب بتعويضات "بملايين اليوروهات" من جهات لم يحددها.

وأمس الأربعاء، قالت رابطة الدوري الألماني إنها تخطط لاستئناف الموسم في 15 مايو لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تنطلق من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ أولاس صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية: "علمت بأن التدريبات استؤنفت في حوالي 10 دول أوروبية. إذا طبقنا نظامنا، كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم".

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وأردف: "نحن في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخرا للتفكير... في شيء محكم".

وأضاف أولاس: "هناك أمل طالما هناك حياة. (قرار ألمانيا) خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت".

وبعد إنهاء الموسم في المركز السابع، يجب على ليون الفوز بكأس رابطة الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا لكي يحصل على مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وتأجل نهائي كأس رابطة الدوري ضد باريس سان جيرمان لأجل غير مسمى.

وتأمل بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا أن تستأنف نشاطها، لكن لم تعلن بعد عن تواريخ العودة.