رياضة | الزمالك يحسم مصير "البلدوزر" من الرحيل للاحتراف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير "البلدوزر" من الرحيل للاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي نادي الزمالك، مصير مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عدة عروض في الآونة الأخيرة، للرحيل عن صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وقرر الزمالك برئاسة مرتضي منصور، بقاء مصطفى محمد وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله نظرًا لحاجة الفريق إليه في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع مهاجم بديل له في الوقت الحالي لمغالاة الأندية في المطالب المالية وعدم وجود مهاجم محلي بنفس المستوى والقدرات وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالإبقاء عليه وعدم مناقشة أي عروض له.