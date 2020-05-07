رياضة | انخفاض قيمة نيمار ومبابي السوقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض قيمة نيمار ومبابي السوقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت منصة كيه بي إم جي للتحليل المالي في عالم كرة القدم، أن قيمة اللاعب الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ستنخفض بنسبة 20% في الموسم المقبل عن القيمة الحالية للاعب بسبب تأثيرات أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء أوروبا برس، نقلاً عن هذه المنصة اليوم الأربعاء، أن "أزمة فيروس كورونا ستترك أثراً بالتأكيد على قيمة اللاعبين في سوق الانتقالات.. القيود المالية قد تؤدي إلى تراجع في كل من عدد الصفقات وعدد التعاقدات في مواجهة الصفقات التبادلية للاعبين".

ويمثل مبابي أكثر الحالات والأمثلة على هذا التراجع في قيم اللاعبين بسبب كورونا، إذ ينتظر أن تشهد قيمته السوقية تراجعاً بنسبة 21.5% رغم كونه أحد أكثر اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد الإسباني في التعاقد معهم.

وتبلغ قيمة مبابي (21 عاماً)، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان قبل نحو 3 سنوات، 225 مليون يورو، وهو ما يفوق القيمة التي انتقل بها في 2017 والتي بلغت 180 مليون يورو.

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ورغم هذا، قد تؤدي أزمة كورونا إلى تغيير كل شيء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل لتتراجع قيمته إلى 177 مليون يورو فحسب.

ومن الأمثلة الأخرى، يبرز اللاعب البرازيلي نيمار زميل مبابي في باريس سان جيرمان والذي قد تنخفض قيمته بشكل أكبر عن قيمة مبابي.

وقد يحتاج برشلونة الإسباني إلى 137 مليون يورو فقط لاستعادة نيمار وهو ما يقل كثيراً عن المبلغ الذي حصل عليه برشلونة عندما انتقل اللاعب إلى سان جيرمان مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة وبلغت 222 مليون يورو.

ويساهم في هذا أن نيمار أصبح الآن في الثامنة والعشرين من عمره.