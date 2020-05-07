رياضة | الامارات تستحوذ على نادي سويسري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الامارات تستحوذ على نادي سويسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت مجموعة "غيم بلان" الإماراتية من الاستحواذ على 80% من أسهم نادي نجم كاروغ السويسري إتويل كاروغ.

وبحسب الموقع الرسمي لصحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الخميس، وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية، وتبقى التوقيع فقط على الصفقة التي ستضخ بموجبها المجموعة 2.5 مليون فرنك سويسري حتى نهاية عام 2022، في النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ونقلت صحيفة الاتحاد عن سالم باعبيد مسؤول شركة "غيم بلان" قوله: "إن المجموعة ومايكل بالما الرئيس الحالي للنادي السويري الذي سيحتفظ بنسبة 20% من قيمة الأسهم، اقترباً كثيراً من التوقيع الذي ينتظر أن يكون بعد نهاية جائحة كورونا، وقبل انطلاق المنافسات الكروية في سويسرا وهو الأمر المتوقع حدوثه قبل نهاية أغسطس (آب) المقبل".

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وقال باعبيد: "الهدف استغلال جماهيرية النادي، للوصول وفق خطة خمسية إلى الأهداف المرجوة والتي من أهمها وجود النادي بالدوري الأوروبي، وتراعي الخطة استخدام التكنولوجيا الرقمية لمتابعة الأداء والتسويق، مما يرفع مكانة المشروع والعلامة التجارية".

ويضيف: "بالطبع هناك أهداف طموحة للمجموعة، وهي ليست أهداف استثمارية فقط، بل تهدف أيضاً لمنح فرص للمواهب الإماراتية للاحتراف في أوروبا عبر بوابة النادي الذي سيتم التسويق له كمرحلة أولى في الدول الفرانكوفونية والشرق الأوسط".

يذكر أن المنتخب الإماراتي خاض مباراة ودية في عام 2014 أمام منتخب أرمينيا على ملعب النادي السويسري الذي تأسس عام 1904.