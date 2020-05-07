رياضة | الكشف عن أول إصابة في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أول إصابة في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إماراتية اليوم عن إصابة أول لاعب في بطولة الدوري الدرجة الأولى بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن محمد جمال، لاعب فريق "حتا"، المعار لصفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت أن الفحوصات التي أجراها اللاعب البالغ 30 عاما جاءت إيجابية وأثبتت إصابته بالفيروس، وهو يتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات.

وأوضحت الصحيفة أن كورونا تسلل إلى الرياضة الإماراتية في الفترة الأخيرة، بعد إعلان وفاة غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بعد أن كان يعاني من مرض الربو.