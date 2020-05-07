رياضة | مهاجم بيراميدز: الأهلي الأحق بلقب الدوري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم بيراميدز: الأهلي الأحق بلقب الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمعار لصفوف طلائع الجيش هذا الموسم عن الفريق الذي يستحق التتويج بلقب الدوري المصري حال إلغاء الدوري.

وقال منسي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي يستحق التتويج بلقب الدوري المصري في حال إلغاء المسابقة هذا الموسم".

وأضاف :"فارق النقاط كبير بين الأهلي وأقرب منافسيه، وبالتالي فالأهلي هو الأحق بالتتويج باللقب".

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف حاليا في مصر منذ شهرين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.