رياضة | مهاجم بيراميدز: الشناوي والسعيد ومصطفى محمد الأفضل في مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم بيراميدز: الشناوي والسعيد ومصطفى محمد الأفضل في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمعار هذا الموسم لصفوف طلائع الجيش، عن رأيه في أفضل مهاجم ولاعب وحارس مرمى في الدوري المصري وقال منسي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"مصطفى محمد يسير بشكل جيد للغاية وهو أفضل مهاجم في مصر". وأضاف :"عبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري، وليونيل ميسي الأفضل عالميا بكل تأكيد". وتابع :"أما عن أفضل حارس مرمى في الوقت الحالي بالكرة المصرية، فهو محمد الشناوي".

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