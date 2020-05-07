رياضة | فايلر يحدد أسماء الراحلين عن الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد أسماء الراحلين عن الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأسماء الراحلة عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى فايلر، لعملية إحلال وتجديد داخل صفوف القلعة الحمراء، مع إبرام صفقات قوية من أجل المنافسة على الألقاب بداية من الموسم الجديد.

Advertisements

ووضع فايلر، صالح جمعة لاعب وسط الفريق على رأي قائمة الراحلين بعدما أعلن ذلك في مؤتمر صحفي، ورغبته في خوض اللاعب تجربة على سبيل الإعارة، لعدم الحاجة إلى خدماته بالوقت الحالي.

كما نقل فايلر رغبته إلى لجنة التخطيط، بضرورة تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، وعدم استمراره بالموسم الجديد.

وبات الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، من أقرب الأسماء التي تستعد للرحيل بقرار من المدير الفني، والذي لم يثبت جدارته منذ انضمامه حتى الآن.