رياضة | سبب وحيد يمنع الأهلي من الإطاحة بسيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب وحيد يمنع الأهلي من الإطاحة بسيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ازداد الغموض حول موقف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار في منصبه خلال الموسم الجديد.

ويرفض مجلس إدارة النادي الأهلي حتى الآن، اتخاذ قرار ضد مدير الكرة، وأنه لا توجد أى نية لرحيله، فى حالة استكمال الموسم محليًا وإفريقيًا، من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار الفنى والإداري داخل الفريق.

واستقر مجلس إدارة القلعة الحمراء، على تأجيل حسم مصير عبد الحفيظ، إلى نهاية الموسم، خصوصا أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، لم يطلب إجراء تعديلات على الجهاز المعاون.

وكانت بعض الأصوات المقربة من محمود الخطيب، رئيس النادى، قد اقترحت تولى خالد بيبو، منصب مدير الكرة، فى الفترة المقبلة بعد اكتسابه المزيد من الخبرات الإدارية.