رياضة | حمادة صدقي: أتمنى عودة النشاط الكروي وننتظر قرار الدولة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي: أتمنى عودة النشاط الكروي وننتظر قرار الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه يتمنى عودة النشاط الكروي في الفترة المقبلة، بعدما تم تعليقه منذ شهرين بسبب جائحة كورنا.

صدقي أضاف في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت :"أتمنى عودة النشاط الكروي في مصر، مثلما بدأت بعض الدول الأوروبية.

وتابع :"كنت أدرس فكرة عودة التدريبات إلى فريق سموحة بشكل مجموعات بحيث يتواجد ٥ لاعبين في الملعب".

وتابع :"ننتظر قرار العودة من قبل الدولة المصرية، حتى نقوم بتجهيز اللاعبين".