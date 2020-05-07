رياضة | الأهلي يهنيء محمد محمود بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يهنيء محمد محمود بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النادي الأهلي على تقديم التهنئة إلى محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي يكمل عامه الثاني والعشرين. ونشر النادي الأحمر عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب وكتب قائلا :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد محمود نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وننتظر عودتك سريعاً". ويغيب محمد محمود عن النادي الأهلي منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر.

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