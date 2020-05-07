رياضة | المحكمة تحرج مرتضى منصور.. " رامز لا يضر بالأمن القومي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المحكمة تحرج مرتضى منصور.. " رامز لا يضر بالأمن القومي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى مرتضى منصور رئيس الزمالك لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل رامز جلال.

وأوضحت المحكمة بنص الحكم أنها اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، كما طالبت الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور رئيس الزمالك.

Advertisements

وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يتخطى كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وأضافت المحكمة الإدارية أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي.

وأكدت المحكمة مُجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.