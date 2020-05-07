رياضة | صلاح يُلاحق ميسي في قائمة الأكثر صناعة وتسجيل للأهداف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يُلاحق ميسي في قائمة الأكثر صناعة وتسجيل للأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اليوم عن مواصلة النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي للتألق وتحقيق الأرقام المميزة.

وحرصت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات على نشر قائمة لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف من خلال التسجيل وصناعة الأهداف معا، ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بداية من موسم 2017-18 وحتى الآن.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكا في الأهداف بالدوريات الأوروبية، برصيد 126 هدفا، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي (94 هدفا).