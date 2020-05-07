رياضة | مدرب الهلال يحدد موعد الفحوصات الطبية للاعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال يحدد موعد الفحوصات الطبية للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي حدد موعدا مبدئيا لتجمع اللاعبين والخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا للانتظام في التدريبات.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها على الإنترنت إلى أن مطلع شهر يوليو المقبل هو الموعد المبدئي الذي حدده لوشيسكو لعودة اللاعبين بهدف إجراء الفحوصات الطبية على دفعات استعدادا لاستئناف المنافسات الرياضية.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط أمام أقرب منافسيه، وقد جرى الإعلان عن أغسطس المقبل كموعد مبدئي لاستئناف الدوري.