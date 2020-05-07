شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل «بي بي سي» المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن اختياراتها للتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، إذ جاء على رأسها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وهيمن ليفربول، متصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، على التشكيلة إذ تضمنت سبعة لاعبين من الريدز من الـ 11.

وتضمن التشكيل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، والفائز بجائزة «بي بي سي» لأفضل لاعب في الموسم، وكذلك ترينت-أليكساندر أرنولد، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: أرنولد (ليفربول)- فيرجيل فان دايك (ليفربول)- كاجلار سويونكو (ليستر سيتي)- أندي روبيرتسون (ليفربول)

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)- جوردان هندرسون (ليفربول)- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

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الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)- ساديو ماني (ليفربول)

تشكيلة «بي بي سي» المثالية للدوري الإنجليزي موسم 2019-2020