«هندرسون» و«كلوب» يفوزان بجوائز «بي بي سي» لأفضل لاعب ومدرب بالبريميرليج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فوز قائد نادي ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون بجائزتها للاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على زميله ساديو ماني صاحب المركز الثاني وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.
وجاء فوز «هندرسون» بعد قيادته للريدز لتصدر البطولة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، إذ شارك في 25 مباراة أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.
وكذلك اختارت «بي بي سي» المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب كأفضل مدرب في موسم 2019-2020.
واستمر ليفربول في حصد الجوائز مع فوز الظهير الأيمن للريدز ترينت-أليكساندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.
وعلى الجانب الآخر، نجح النجم الكوري هيونج مين سون في حصد جائزة هدف الموسم عن هدفه في مرمى برنلي متفوقًا على محمد صلاح الذي جاء ثانيًا بهدفه في مرمى نيوكاسل.
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