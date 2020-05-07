شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: برشلونة لا يملك الأموال لشراء مدافع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن نادي برشلونة حالياً لا يملك الأموال الكافية لشراء مدافع جديد للفريق، وذلك نظرا إلى أنه سيتم توفير الأموال للصفقات المنتظرة مثل لاوتارو مارتينيز لاعب أنتر ميلان الإيطالي، ونيمار من باريس سان جيرمان اذا تمت الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني سوف تعتمد على المدافعين الحاليين للفريق وستضيف عليهم مدافع شاب من الفريق الثاني للنادي.

وأوضحت التقارير أن رونالد اراخو سيكون هو الخيار الأمثل للفريق في المرحلة القادمة، حيث أن اللاعب لن يتم بيعه وسيبقى مع الفريق على عكس ما يحدث مع زميله توديبو الذي سيتم بيعه.

وأشارت الصحيفة أنه في وقت سابق كان إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة كان معجب بشدة بإمكانيات اراخو وقال للإدارة أن هذا اللاعب أفضل من توديبو، وأنه سيكون إضافة للفريق.