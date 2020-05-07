شكرا لقرائتكم نبيه: قرار مشاركة الحضري في مباراة السعودية تكريماً له على دوره في التأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أكد لجهاز المنتخب أن تحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراة السعودية خلال المشاركة في كأس العالم فستستمرون في قيادة الفراعنة، مشيرا إلى أن عصام الحضري كان سيشارك في مباراة السعودية حتى لو كانت مباراة فاصلة، لسببين الأول تكريما له لأنه كان له دور كبير في الصعود للمونديال بعد مشاركته في 5 مباريا، والثاني أنه أمامك فرصة لتحقيق رقم قياسي بأن يكون أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم باسم لاعب مصري.

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، استقرينا على الحضري لاسيما بعد الاستقرار على أن محمد الشناوي سيكون رجل المرحلة المقبلة لمنتخب مصر بعد تجهيزه لذلك.

شدد على أنه حزن كثيرا على الخسارة في مباراة أوروجواي أكثر من مباراة السعودية، بعدما قدمنا مباراة جدة، مؤكدا أنه لو لعب محمد صلاح مباراة أوروجواي لحققنا الفوز شريطة أن يكون في أتم جاهزيته ولكن لم نفضل المغامرة به، بخلاف أن قلبي دفاع المنافس كانوا بطيئين للغاية، وهو ما سيكون فرصة مواتية أمام صلاح خاصة في وجود مساحات.