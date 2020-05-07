شكرا لقرائتكم شبانة فى لايف "اليوم السابع": فيفا يرفض تعديلات لائحة اتحاد الكرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أكد الإعلامي محمد شبانة في لايف عبر صفحة اليوم السابع ، عن مفاجأة جديدة للجنة الخماسية ..تحفظ مسئولو الاتحاد الدولي على قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة ، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات .

تابع محمد شبانة في لايف اليوم السابع ، أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.

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محمد شبانه فى لايف اليوم السابع

كما تطرق محمد شبانه إلى موعد انتخابات اتحاد الكرة حيث أكد أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي أكد أن الانتخابات ستكون في العام الجاري ولن يتم إقامة انتخابات لمدة عام كما قال وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مؤكداً أن توجه هاني أبو ريدة وتأكيده إقامة الانتخابات نهاية العام الجاري ليس كلام أبو ريدة بل كلام الاتحاد الدولي –فيفا-.

أضاف محمد شبانه ان هناك بنود مثيرة فى لائحة اتحاد الكرة على رأسها بند الـ8 سنوات والذى يمنع العديد من الترشح لانتخابات الجبلاية على رأسهم سيف زاهر و خالد لطيف و أحمد مجاهد و عصام عبد الفتاح .