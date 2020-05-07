شكرا لقرائتكم أجمل مباريات رمضان ... مصر تسحق جنوب إفريقيا فى 1996 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من أمم إفريقيا 1996، التى أقيمت فى جنوب إفريقيا فى المباراة التى أقيمت فى شهر رمضان وأحرز هدف المباراة الوحيد أحمد الكاس، وساهم الفوز فى تأهل المنتخب المصرى لربع النهائى، ليواجه زامبيا، ولكنه خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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