شكرا لقرائتكم أبو العلا: التوأم أضافوا للزمالك مع أبناء النادي بدليل فشلهم خارج ميت عقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن حسام وإبراهيم حسن كانا إضافة للفريق الأبيض ولكنهم قدموا الإضافة مع أبناء النادي والانجازات التي تحقق لم يكونوا وحدهم السبب في ذلك، بدليل أنهم لم يحققوا نفس النجاحات بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، كان هناك إرادة من إدارة الزمالك في بناء فريق قوي ينافس على كل الألقاب، وغالبيتهم كانوا من أبناء النادي، وهو ما ساهم في صناعة فريق قوي تمكن من الصعود لكأس العالم للأندية، إلا أن الظروف التسويقية منعت مشاركة الزمالك في المونديال.

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شدد على أن الجيل الذهبي للزمالك تم تشكيله لأن كان هناك ارادة حقيقة لدى اللاعبين في المنافسة على كل الألقاب.