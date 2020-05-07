شكرا لقرائتكم نبيه: كنت أرفض التسجيل في الزمالك .. وطلبت من إبراهيم حسن إبعاد الكرة حتى لا أسددها في الشباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندكا كان لاعبا عما كان عليه عندما كان عليه مدربا، متذكرا هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان في أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعبولذلك وافقت على الخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، بعد العودة من الكويت وجدت حازم امام ارتدى رقم 14 الخاص ورفضت طلبه احتراما للثعلب الصغير وارتديت القميص رقم 6، مشيرا غلى أنه عاد للزمالك في ظروف صعبة بعد خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 6 / 1، ولكنه نجح في تحقيق نجاحات في هذا الموسم بالقميص رقم 6.

تابع: في فترة من الفترات وصلت لقناعة أن ألعب 10 دقائق أفضل من 90 شريطة أن أحقق نتائج جيدة في العشر دقائق وأضع بصطمة، لاسيما وكان يسجل أهداف في الدقيقة 90 لذا كان على قناعة بأن الجلوس على الدكة مفيدا في قراءة مجريات المباريات قبل النزول وتقديم الدعم للفريق، مؤكدا أن الفريق كان يضم عدد كبير من المهاجمين مثل حسم حسن وعبد اللطيف الدوماني وعبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف وجمال حمزة، حيث كان حسام حسن يشارك أساسيا والجميع يتنافس على اللعب بجواره.

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أردف: لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

شدد على أن تعاقد الزمالك مع حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.