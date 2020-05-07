شكرا لقرائتكم شبانة في لايف اليوم السابع : الأهلي يشارك في الحملة ضد سيد عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف عبر صفحة اليوم السابع ، عن أن النادي الأهلي مشارك في الحملة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي والذى يتعرض لحملة ممنهجة من وجهة نظري .

تابع محمد شبانة في لايف " اليوم السابع ": " الأهلي مشارك في هذه الحملة ضد سيد عبد الحفيظ لعدة أسباب أنه لم يخرج أي مسئول عن الدفاع عن عبد الحفيظ كما هو الحال دائماً في النادي الأهلي ، بخروج أحد المسئولين لتوضيح وجهة النظر في بعض الأزمات ولكن هذا لم يحدث حتى الآن ، والأخبار التي تخرج بصورة دائمة أن عبد الحفيظ ظهر في برنامج رامز أو أنه السبب في أزمات اللاعبين وتحديدا حسام عاشور وأحمد فتحي والأخير الذى رحل إلى صفوف نادي بيراميدز.

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لمتابعة لايف محمد شبانه

كشف محمد شبانة أن الاتحاد الدولي على قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة ، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات .

تابع محمد شبانة في لايف " اليوم السابع " : أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.