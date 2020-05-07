شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد محمد شريف من "حسبة" الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو الأهلى محمد شريف، لاعب الفريق المُعار لنادى إنبى، من الصفقات التبادلية التى ينوى الأهلى إبرامها خلال الفترة المقبلة، وتتجه النية فى القلعة الحمراء لاستغلال أكثر من لاعب مُعار فى ضم لاعبين من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)

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وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض الأندية المحلية ضم محمد شريف مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيها للأهلى، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء بشكل تام، بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أوصى باستعادة محمد شريف بعد انتهاء الإعارة.

ويُعد محمد شريف واحداً من أهم اللاعبين الذين طلب فايلر استعادتهم بعد انتهاء الإعارة ومعه أكرم توفيق المُعار للجونة، وقدم شريف عروضا جيدة للغاية مع إنبى وسجل أهدافاً مؤثرة أدخلته ضمن قائمة هدافى الدورى، حيث يحتل المركز الثانى بـ9 أهداف رغم أنه يلعب فى مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.

ويتطلع الأهلى حالياً لضم أكثر من لاعب محلى بناءً على رؤية رينيه فايلر وأن كان الأمر لم يُحسم بشكل رسمى حتى الأن بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الكمرة المصرية والعالمية على خلفية "جائحة" كورونا.