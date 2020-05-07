وزير الشباب يلتقى المشاركين بمعسكر ابتكار القيادات الشبابية عبر الفيديو كونفرانس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 45 شابا وفتاة المشاركين فى معسكر ابتكار برنامج القيادات الشبابية والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وعدد من الشركاء والذى تستمر فعالياته لمدة 8 أيام.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة البرنامج التدريبى للقيادات الشبابية أون لاين، ويتناول التدريب على تصميم حلول مبتكرة لدعم المجتمع فى التصدى لأزمة فيروس كورونا المستجد من خلال منهجية التفكير التصميمى وتوفير الإرشاد والتوجيه للفرق المشاركة للوصول لنموذج أولى للحلول المقترحة، لاختيار أفضلها وتطبيق المباردات البناءة على أرض الواقع.

وحفز الدكتور أشرف صبحى الشباب المشاركين بالبرنامج على العمل الجاد، واقتراح مبادرات مجتمعية مبتكرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى طرح الرؤى والحلول فى سياق التخطيط لما بعد الأزمة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل على صعيد الرعاية الصحية، ودعم الاقتصاد والمؤسسات، وحماية الأفراد، وتوفير الدعم النفسى والاجتماعى لهم.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على نهج الوزارة خلال الفترة الراهنة بشأن تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والمسابقات المتنوعة عبر الانترنت "أون لاين" فى ضوء التحول الرقمى لبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطرح الشباب المشاركون فى المعسكر التدريبى عدداً من المبادرات يتمثل أبرزها فى تصميم تطبيق الكترونى لمساعدة الافراد للتغلب على المشاكل النفسية المترتبة على جائحة كورونا، وإنشاء منصة الكترونية لتقديم توعية للتغذية السليمة والصحية، وإنشاء منصة الكترونية أخرى تهدف توفير ميزه التشخيص الالكترونى وتوفير الوقت والجهد وتوفير الرعايه الصحية للمرضى من خلال مساعدة الدولة فى إقامة الحجر الصحى للمرضى والحفاظ على صحة المستخدم، بالإضافة إلى تصميم تطبيق موبايل لتقديم مجموعة من الاستشارات و الخدمات الهندسية، وغيرها من المباردات التى سيتم دراستها بشكل كامل.