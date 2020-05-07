مؤمن زكريا عن كهربا وصالح جمعة: "أصحاب جدعان كل ما احتاجهم ميتأخروش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، زميليه محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة لاعبى المارد الاحمر عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورهم معه على أنغام أغنية "أول مرة ألاقى صاحب جدع كل ما احتاجه ميتأخرش" لفرقة مسار اجبارى، ويرتبط الثلاثى بعلاقة وطيدة قبل انضمامهم للقلعة الحمراء . وأفسد وباء الكورونا مُخطط صالح جمعة لاعب وسط النادى الأهلى بالهروب عن ناديه فور نهاية الموسم الجاري، والانتقال لأى ناد آخر فى مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

Advertisements وأكد مصدر مُقرب من صالح جمعة أن اللاعب كان ينوي الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % في مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، الأمر الذي كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلي من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي فيفا وهو الأمر الذي أكده له المحامي الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادي كانوا قد دخلوا في مفاوضات معه لانتقاله الي أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء. وجاء وباء كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة في حالة عدم استكمال الموسم، في الوقت الذي علمت إدارة الأهلي بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به في بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة. ويتصدر ملف صالح جمعة مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع فايلر، ويعد موقف المدرب السويسري تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولىه المسئولية ، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

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