الامارات | رابطة "البوندسليغا" تغير في موعد استئناف الدوري الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة "البوندسليغا" تغير في موعد استئناف الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن (البوندسليغا) ستستأنف نشاطها السبت 16 الجاري بدون جمهور، بإقامة المرحلة السادسة والعشرين، التي تشهد على الخصوص (دربي الرور)، بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وليس في 15 منه كما أعلنت سابقا. ويحل بايرن ميونيخ، متصدر الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ضيفا على أونيون برلين.

وتقام السبت ست مباريات، والأحد مباراتان، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن. وكانت الرابطة حددت 15 الجاري، موعدا لاستئناف منافسات البطولة المحلية، المعلقة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موافقة السلطات على عودة المباريات دون جمهور.

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وكانت المستشارة أنغيلا ميركل أعلنت أمس على إثر اجتماعها مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16، السماح باستئناف النشاط في النصف الثاني من الشهر الحالي.

وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها بدون جمهور بعد اضطرارها إلى التوقف لمدة تسعة أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.

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