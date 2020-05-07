- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة "البوندسليغا" تغير في موعد استئناف الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن (البوندسليغا) ستستأنف نشاطها السبت 16 الجاري بدون جمهور، بإقامة المرحلة السادسة والعشرين، التي تشهد على الخصوص (دربي الرور)، بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وليس في 15 منه كما أعلنت سابقا. ويحل بايرن ميونيخ، متصدر الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ضيفا على أونيون برلين.
وتقام السبت ست مباريات، والأحد مباراتان، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن. وكانت الرابطة حددت 15 الجاري، موعدا لاستئناف منافسات البطولة المحلية، المعلقة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موافقة السلطات على عودة المباريات دون جمهور.
وكانت المستشارة أنغيلا ميركل أعلنت أمس على إثر اجتماعها مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16، السماح باستئناف النشاط في النصف الثاني من الشهر الحالي.
وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها بدون جمهور بعد اضطرارها إلى التوقف لمدة تسعة أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رابطة "البوندسليغا" تغير في موعد استئناف الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.