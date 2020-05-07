شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. استئناف الدوري الألماني 16 مايو بعد موافقة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عودة نشاط الدوري الألماني «بوندسليجا» يوم 16 مايو الجاري عقب فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وجاء الإعلان من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال اجتماع أقيم عبر الفيديو، بعدما منحت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر يوم أمس الأربعاء، لاستئناف الدوري في منتصف مايو على أن يختتم الموسم في نهاية يونيو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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