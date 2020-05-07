شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بايرن ميونخ يعين «كلوزه» مساعدًا لـ«فليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ايرن ميونخ الالماني، تعيين ميروسلاف كلوزه، نجم منتخب المانيا السابق، مدربًا مساعدًا للمدرب هانز فليك، بداية من 1 يوليو 2020، بجانب ذلك، تم تمديد التعاقد مع مساعد المدرب، داني روهل لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2024.

وقال كارل هاينتس رومينجيه الرئيس التنفيذي لبايرن، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نحن سعداء للغاية لاتخاذ كلوزه هذا القرار. هو من أكثر المهاجمين الألمان نجاحا خلال آخر 15 أو 20 عاما. أنا واثق من أن مهاجمينا على وجه الخصوص سيستفيدون من تواجده. ميرو كان المرشح الأول من جانب هانز فليك».

وأضاف المدير الرياضي حسن صالح حميديتش: «سعيد لاختياره هذا الطريق. حقق نتائج مقنعة مع فريق دون 17 عاما، وأشرف على التطور الإيجابي للفريق. أنا مقتنع أنه مناسب للفريق المعاون لهانز فليك. يسعدنا أيضا تمديد التعاقد مع داني روهل حتى 2023. بصفته مساعد لفليك، قدم داني مساهمة كبيرة من أجل خوض فريقنا كرة قدم جذابة وناجحة».

فيما صرح ميروسلاف كلوزه، قائلا: «هو شعور جيد للغاية، وأنا أتطلع لهذه المهمة. تعرفنا أنا وهانز فليك على بعضنا البعض خلال العمل في المنتخب الألماني. نحن نثق في بعضنا البعض. بالنسبة لي هذه هي الخطوة التالية في مسيرتي. أتمنى المساهمة في تحقيق بايرن للأهداف المرجوة».

وعلق هانز فليك، قائلا: «بفضل خبرته الدولة العالية، يعد كلوزه إضافة مثالية لطاقم التدريب. نعرف بعضنا البعض منذ فترة، ونقدر بعضنا البعض. تمكننا من الاحتفال سويا بنجاحات كبيرة تحققت مع المنتخب الألماني. سيبقى معنا لفترة طويلة وهي أخبار سارة لي وللفريق».

كلوزه هو بطل كأس العالم 2014، والهداف التاريخي للمونديال. كان مدربا لفريق بايرن ميونخ دون 17 عاما، ويشارك في دورة تدريب مدربي كرة القدم ضمن أكاديمية الاتحاد الألماني لكرة القدم. صاحب الـ41 عاما لعب للبافاري من 2007 إلى 2011.

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