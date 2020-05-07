شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر صرف 270 ألف جنيه للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني 270 ألف جنيه لأربعة مناطق من مستحقات الحكام بمختلف الأقسام سواء الدوري الممتاز و القسم الثاني والثالث.

وقام مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج بإنهاء مستحقات الحكام وصرفها اليوم ليصل إجمالي ما تم صرفه 7 مليون و 200 ألف جنيه ويتبقي فقط منطقة الوادي الجديد وسيتم صرفها يوم الأحد المقبل.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد ومعه عزب حجاج بالإضافة إلى جيمس حنا و عز الدين شاهين بعد إنهاء كشوفات صرف مستحقات الحكام خلال فترة قليلة.

حذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة.

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وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذى يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أى حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وكلّفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بتقييم أداء الموظفين كل 3 أشهر، وفقا لمشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، على أن تتقدم اللجنة الخماسية بتوصية للمجلس المنتخب الجديد بهذا الأمر لاستمرار تطبيقه حفاظا على النظام الذى وضعته اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييرات كبيرة فى الهيكل الوظيفى باتحاد الكرة، من خلال اعادة توزيع الموظفين على اللجان والادارات وفقا للمؤهل الدراسى بجانب إعادة النظر فى المرتبات الشهرية وفقا لتقييم الأداء وساعات العمل والالتزام فى الحضور والانصراف.

على صعيد مغاير، أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهى الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.