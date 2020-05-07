شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: ممدوح عباس ليس له صفة فى الزمالك ليتحدث عن عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق ، بخصوص استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الزمالك بأن المدعو عباس ليس له أي صفة أو صلة بنادي الزمالك بعد شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن موقف بطولة الدوري.

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من ناحية اخري استقرت إدارة الزمالك علي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادي قيمة تجديد العضويات والتي تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات في سور النادي حيث سيتم توقيع عقود ايجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وسيقوم مسئولو الزمالك باستغلال الانفراجة المالية المنتظرة قريبا في صرف الشهور المتأخرة للاعبي الفريق الأول عقب صرف قيمة 3 أشهر للاعبين الأجانب محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيتم الصرف لباقي اللاعبين مع دخخول فلوس العضويات لخزينة الزمالك.