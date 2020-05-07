شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار عضويات أندية CITY CLUB فى 15 محافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مفاجأة جديدة أعلنتها أندية CITY CLUB ، حيث أزاحت الستار عن أسعار عضويات المرحلة الأولى فى 15 فرعا على مستوى الجمهورية، وجاءت الأسعار قياسية كما وعدت أندية CITY CLUB بعيدا عن الأسعار الجنونية والخيالية للعضويات فى باقى الأندية المصرية، رغم الطفرة الانشائية والاجتماعية الهائلة التى تنفذها فى ستادات وأندية مصر بهدف تحويلها إلى مجمعات رياضية وصحية شاملة.

وجاءت قيمة الاشتراكات لفروع CITY CLUB بالمرحلة الأولى كالأتى:

- السويس 42000 جنيها

- الزقازيق 62000 جنيها

- العاشر من رمضان 42000 جنيها

-كفر الشيخ 52000 جنيها

- دمنهور 47000 جنيها

- طنطا 62000 جنيها

-بنها 32000 جنيها

-شبين الكوم 52000 جنيها

- دمياط 47000 جنيها

Advertisements

- العبور 42000 جنيها

- بنى سويف 42000 جنيها

- أسوان الجديدة 32000 جنيها

-المنيا 47000 جنيها

- سوهاج 42000 جنيها

-اسيوط 47000 جنيها

كما جهزت استادات القابضة مفاجأة جديدة تتمثل فى سداد قيمة العضوية بالتقسيط المريح على أن يتم السداد من خلال بنك CIB، بهدف توفير كل سبل الراحة للجماهير الراغبة فى الحصول على عضويات والاستفادة من هذه الطفرة الحقيقية فى الأندية المصرية اجتماعيا وإنشائيا وترفيهيا.

أندية "CITY CLUB" التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع بقوة دفع استادات القابضة، تهدف بالأساس إلى إعادة تأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

رؤية ستادات القابضة لمجموعة أندية "CITY CLUB" تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتاريخية فى الأندية المصرية على المستوى الاجتماعى والخدمى، من خلال منشآت اجتماعية على أحدث النظم والابتكارات، بجانب إنشاء منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب لكرة اليد والتنس والاسكواش وصالات للجمباز والكونغ فو، بالإضافة لقاعات أفراح كبرى ومجهزة لاستضافة المناسبات العائلية الكبرى على مستوى عالى من الإبهار والامتاع.

ومع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية فى المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500 عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو فى جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التى حددتها للعضويات الأولى، لإرضاء أكبر عدد يرغب فى الحصول على العضوية. وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذى يغطى 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551 الذى تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين فى الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.