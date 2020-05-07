شكرا لقرائتكم الأهلي لـ"فايلر" : اطمئن لا توجد نية لإلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن مسئولو الأهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن مستقبل الدوري وأكدوا له أن الجهات المسئولة في الدولة تفكر في إستناف النشاط الرياضي لكن لابد من دراسة الآمر جيداً قبل اتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر.

ونفى مسئولو الأهلي للمدير الفني للفريق ما يتردد بشأن إلغاء الدوري بسبب وباء كورونا وأكدوا له أن الأمور تسير في إتجاه عودة النشاط وأن الأهلي أرسل خطابات للجهات المسئولة يؤكد فيه على خطورة التسرّع في إلغاء النشاط والخسائر التى ستقع على جميع الأندية.

وتأتي تأكيدات الأهلى للمدرب السويسري بعدما استفسر الأخير من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عن تطورات ملف عودة الدورى واستئناف التدريبات بعدما زادت حالة "الملل" لديه من المكوث فى فندق الإقامة طوال الفترة الماضية .

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وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ وأكثر من مسئول آخر فى الأهلى عن مستقبل الدورى ومصير تدريبات ألفريق، موضحاً أن مرحلة التدريبات المنزلية للاعبى الفريق لابد أن تنتهى وتبدأ مرحلة جديدة من الخطط والجمل والتدريبات مع وجود الأجراءات الاحترازية بالطبع.

من ناحية أخرى ، رحّب السويسرى رينيه فايلربضم صفقتين فى مركز "الجناح" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى المدرب السويسرى أن هذا المركز من أهم المراكز التى تحتاج تدعيماً رغم وجود أكثر من لاعب فيه.

وشهدت الفترة الماضية مناقشات وأحاديث مشتركة بين المدرب السويسرى ومسئولى الأهلى بشأن الصفقات المقترحة والمراكز التى تحتاج تدعيماً.

ورغم أن فايلر حدد أولوياته بضم جناح وصانع ألعاب ثم مهاجم، إلا أن المدير الفنى للفريق عاد ليؤكد أنه لا يُمانع ضم اثنين من الأجنحة، يميناً ويساراً، من أجل تقوية هذا المركز باعتباره مركزا حيويا فى الكرة الحديثة ويساهم فى زيادة النزعة الهجومية التى يُفضّل فايلر اللعب بها.