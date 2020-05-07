شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تواصل اختبارات الـvar بطرح بعض الحالات التحكيمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس اللجنة اختبارات للحكام عن طريق طرح بعض الحالات التحكيمية الخاصة بالـVAR من أجل تنشيط الذاكرة لدي الحكام بسبب توقف النشاط الكروي منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وتقوم لجنة الحكام عن طريق وجيه أحمد و فريد سلطان باتحاد الكرة بإرسال حالات تحكيمية بصفة شبه يومية إلى الحكام وإرسال كل حكم لرأيه في هذه الحالات إلى اللجنة ، إلى جانب أن اللجنة تشرح بصفة دورية التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم.

حذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة.

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وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذى يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أى حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وكلّفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بتقييم أداء الموظفين كل 3 أشهر، وفقا لمشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، على أن تتقدم اللجنة الخماسية بتوصية للمجلس المنتخب الجديد بهذا الأمر لاستمرار تطبيقه حفاظا على النظام الذى وضعته اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييرات كبيرة فى الهيكل الوظيفى باتحاد الكرة، من خلال اعادة توزيع الموظفين على اللجان والادارات وفقا للمؤهل الدراسى بجانب إعادة النظر فى المرتبات الشهرية وفقا لتقييم الأداء وساعات العمل والالتزام فى الحضور والانصراف.

على صعيد مغاير، أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهى الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.