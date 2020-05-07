شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تنعى مدحت أنور نجم الترسانة إثر وفاته أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال اتحاد الكرة فى بيانه " ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن مدحت أنور لاعب ومدرب نادي الترسانة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements يعد مدحت أنور من أبرز لاعبي الجيل الذهبى للشواكيش الذي حصل على كأس مصر موسم 1986 مع محمد رمضان ومحمد كمال ومحمد فؤاد وجمال الشابوري وسيد يوسف.. وتولى اللاعب الراحل العديد من المناصب في الأجهزة الفنية للفريق الأول للترسانة أخرها مساعدا لعلاء ميهوب في بداية الموسم. وسيطرت حالة من الحزن على لاعبو الترسانة السابقين والجماهير نظرا للعلاقة الطيبة للاعب الراحل بالجميع.

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