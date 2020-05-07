شكرا لقرائتكم خالد عبدالعزيز : الترشح لرئاسة الجبلاية ليست من أولوياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق أن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة ليست من أولوياته في الوقت الحالى وأضاف وزير الرياضة السابق فى تصريحات لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة والذى تقدمه نجلاء عبد البر أن طرح فكرة الانتخابات فى الوقت الحالى غير جيدة خاصة فى ظل تخوفات لازالت قائمة من تفشي فيروس كورونا. كما نفى وزير الرياضة السابق نيته الترشح لرئاسة أي نادي مصرى فى الفترة الحالية سواء كان الزمالك أو الصيد.

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