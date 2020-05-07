شكرا لقرائتكم الأهلى يخرج محمد شريف من حساباته ويستغله فى الصفقات التبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستبعد مسئولو الأهلي محمد شريف لاعب الفريق المُعار لنادي إنبي من الصفقات التبادلية التى ينوي الأهلي إبرامها خلال الفترة المقبلة حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لأستغلال أكثر من لاعب مُعار في ضم لاعبين من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)

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وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض الأندية المحلية ضم محمد شريف مقابل الإستغناء عن أحد لاعبيها للأهلي وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء بشكل تام بنتاءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى أوصى بإستعادة محمد شريف بعد إنتهاء الإعارة.

ويُعد محمد شريف واحداً من أهم اللاعبين الذين طلب فايلر إستعادتهم بعد إنتهاء الإعارة ومعه أكرم توفيق المُعار للجونة ، وقدم شريف عروضا جيدة للغاية مع إنبى وسجل أهدافاً مؤثرة أدخلته ضمن قائمة هدافى الدورى، حيث يحتل المركز الثانى بـ9 أهداف رغم أنه يلعب فى مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.

ويتطلع الأهلي حالياً لضم أكثر من لاعب محلي بناءً على رؤية رينيه فايلر وأن كان الأمر لم يُحسم بشكل رسمي حتى الأن بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الكمرة المصرية والعالمية على خلفية "جائحة" كورونا.